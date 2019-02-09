Fener’i Ulusoy durdurdu

Şampiyon olamasa bile üst sıraları hedefleyen Fenerbahçe, Kayseri'de istediği oyunu oynayamadı, mağlubiyetten kaçamadı. Malatya ve Göztepe maçlarındaki o umut vaat eden, ısıran, maçı bırakmayan Fenerbahçe'yi ne yazık ki izleyemedik. İzleyemedik çünkü hakem kararları adeta çıldırttı. Koca maçta kaleye karşılıklı üç, dört şut varken bir de hakemin kararları maçı iyice zevksiz ve keyifsiz bir hale soktu. Kravets'in son anlarda attığı gol de Ersun Yanal'ın planlarını altüst etti.

Alper Ulusoy'un kararlarına bir göz atacak olursak; daha maçın başında İsla, hakem kararını beğenmeyince alkışladı. Hakem sarı göstermekte haklıydı ama pozisyonun faul ile uzaktan yakından alakası yoktu. Ardından umut vaat eden atağı kesti diye Tolgay da sarıyı gördü, hakem haklıydı. Şimdi iki pozisyonu iyi incelemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü pozisyonlar benzer ama kararlar farklıydı. Şamil, Mehmet Ekici'nin ayağına basıyor, hakem faulü çalıyor ama kart yok. VAR da müdahale etmiyor ne hikmetse. Hemen ardından Soldado taban kaldırınca hakem İspanyol'a sarıyı gösteriyor ardından kırmızı geliyor, Ulusoy el işaretleriyle ‘küfür' imasında bulunuyor. Soldado eğer küfrettiyse tamam ama sırf el kol hareketi yaptı diye attıysa hakemin artık düdüğünü asması şart. İkinci yarıda Umut'un attığı golün geçersiz sayılması doğru bir karar. Çünkü öncesinde faul vardı. Kravets, Serdar Aziz'in kolundan çekti.

İlk yarıda kısır bir futbol izleyince doğal olarak ikinci yarıda hem Ersun Yanal'dan hem de Hikmet Karaman'dan hamleler bekledik. Son haftaların formda oyuncusu Dirar'ı durduran Kayseri istediğini almış gözüktü. Hikmet Hoca, gol bulmak, 10 kişi kalan Fener'in üstüne gitmek için Moses hamlesine karşılık Varela'yı oyuna aldı. İkinci yarıda da tıpkı ilk yarıdaki gibi bekleneni karşılamaktan uzak bir futbol vardı. Fenerbahçe tam 1 puanla yetinecek derken golcü Kravets, takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı.

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