Fenerbahçe’nin yıldızı Roberto Soldado ilk değil!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor deplasmanından 1-0 mağlup dönen Fenerbahçe, iki hafta önce oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Roberto Soldado’nun kırmızı kartı ile ikinci kez sarsıldı. Hakem Alper Ulusoy’un doğrudan kırmızı kart gösterdiği Roberto Soldado’nun ‘F…ck off’ kelimesinden mi yoksa başka sözlerinden dolayı mı atıldığı, İspanyol yıldızın cezasını etkileyecek. Soldado’nun, sadece ‘F…ck off’ kelimesi nedeniyle atılması durumunda 1 maç ceza alması ve derbide sahada olması bekleniyor.

Ancak hakem raporunda Soldado’nun kullandığı başka kelimeler de nedeniyle atıldığını yazarsa en az iki maç ceza alacak olan İspanyol golcü, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe`den tarihin en kötü performansı Spor Toto Süper Lig`de bu sezon dış sahadan sadece bir kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 61. sezonunu geçirdiği ligde ilk 11 deplasman maçı baz alındığına en kötü dönemini geçiriyor. İlgili Haberi Oku

GEÇMİŞTE DE YAŞANDI

Tıpkı Soldado gibi geçmişte de bazı futbolcular ‘F…ck off’ kelimesi nedeniyle kart gördüler. Bangura, Angelo, Emre Belözoğlu, Gökhan Töre ve Islam Slimani de benzer bir durumla karşı karşıya kaldılar.

Bursaspor’da forma giyen Bangura, 2011-2012 sezonunda rakip takım futbolcuna ‘F…ck off’ dediği için ‘Hakaret’ten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. PFDK tarafından iki maç men alan Bangura’nın cezası Tahkim Kurulu tarafından ‘Sportmenliğe aykırı davranış’ olarak adlandırılıp 1 maça düşürüldü.

Beşiktaş’ın 2016-2017 sezonunda Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada Diego Angelo, hakem Barış Şimşek’e ‘F…ck off’ deyince doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. PFDK, ‘Centilmenliğe aykırı davranış’tan futbolcuya bir maç ceza verdi.

Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde Emre Belözoğlu, 2015-2016 sezonunda o dönem Beşiktaş’ı çalıştıran Slaven Bilic’e ‘F…ck off’ demiş, kart görmeyen Emre Belözoğlu, ceza almamıştı.

Gökhan Töre de 2014-2015 sezonunda Erciyesspor ile oynanan maçta hakeme yaptığı itirazdan kırmızı kart görmüştü. İçerisinde ‘F…ck off’ kelimesi de geçen itirazları sonrası Gökhan Töre’ye ‘Hakaret’ten üç maç ceza verilmişti. Tahkim Kurulu cezayı 2 maça indirmişti. Gökhan Töre’nin ‘F…ck off’ ile birlikte başka kelimeler de kullandığı için ‘Hakaret’ten ceza aldığı belirtilmişti.

Tolgay Arslan Kayserispor Fenerbahçe maçında neden atıldı? Flaş iddia! Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından hakem Alper Ulusoy`dan kırmızı kart gören Tolgay Arslan`ın atılma nedeni belli oldu. Tolgay Arslan tünelde kırmızı kart görürken, tecrübeli futbolcunun Alper Ulusoy`a söylediği sözler ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

BU SEZON SLIMANI

Fenerbahçe’nin Ankaragücü ile oynadığı maçta penaltı çalan Hüseyin Göçek’e itirazda bulunan Slimani, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü. İçerisinde ‘F…ck off’ kelimesi de geçen itirazda bulunan Slimani, iki sarı karttan kırmızı gördüğü için 1 maç oynayamamıştı.