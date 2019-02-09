Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezonun ilk deplasman puanlarını 21. haftada Kardemir Karabükspor’u 4-0 yenerek aldı.

Sezon başında, geçmiş sezonlarda forma giyen bazı futbolcu ve antrenörlere olan borçları nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan Eskişehirspor, uzun bir süre altyapısındaki oyunculardan kurulu kadrosuyla mücadele etti.

Ligin ilk yarısında sadece sahasındaki maçlarda 16 puan toplayabilen Eskişehirspor, deplasmanda varlık gösteremedi. Yeni transferlerini kadrosuna katıncaya kadar rakip sahalarda 9 maçta da mağlup olan Eskişehir temsilcisi, bu karşılaşmalarda sadece 6 gol atabilirken, kalesinde 28 gol gördü.

Transfer yasağını kaldırmasının ardından kadrosunu yeni transferleriyle güçlendiren Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor’u 4-0 mağlup ederek sezonun ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Eskişehirspor, ligin 22. haftasında ise zirve yarışını sürdüren Denizlispor’u konuk edecek.

Eskişehirspor’dan centilmenlik örneği

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Eskişehirspor’un teknik direktörü Fuat Çapa, sakatlık nedeniyle 10 kişi kalan rakibi karşısında centilmenlik örneği göstererek futbolcusu İbrahim Halil Öner’i oyundan aldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan ve Eskişehirspor’un 3-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 78. dakikasında, 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanan Kardemir Karabükspor’dan Yusuf Akbulut, sakatlanarak oyundan çıktı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da rakibi 10 kişi kalınca fair play örneği göstererek İbrahim Halil Öner’i oyundan aldı. Kalan sürede iki takım da 10’ar kişiyle mücadele etti.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal da Çapa’nın yanına giderek bu hareketinden dolayı tebrik etti.

Eskişehirspor’un 4-0 kazandığı karşılaşmanın sonunda da Eskişehirsporlu taraftarlar, Kardemir Karabüksporlu genç oyuncuları bulundukları tribün önüne davet ederek tezahürata bulundu.

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