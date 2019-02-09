MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir Erzurumspor 1-1 | Lidere çelme…

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçta Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1-1 berabere kaldı. Ligde zor günler geçiren ve düşme hattından kurtulmaya çalışan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir’e şampiyonluk yolunda çelme takmış oldu.

Opseth’in kendi kalesine attığı golle geriye düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk yarıyı geride tamamladı. Herkes Medipol Başakşehir’in oyunun kontrolünü eline almasını beklerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci yarıda vites arttırdı. Özellikle duran toplarda etkili olan konuk ekip, golü de serbest vuruştan kazandı. Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Egemen Korkmaz, yaptığı kafa vuruşu ile takımına bir puan kazandıran isim oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan sonra Medipol Başakşehir’den de deplasmanda puan almayı başardı.