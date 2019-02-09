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Beşiktaş taraftarlarından Burak Yılmaz’a destek!
Beşiktaş

Beşiktaş taraftarlarından Burak Yılmaz’a destek!

Beşiktaş - Bursaspor maçı için Vodafone Park'ı dolduran siyah beyazlı taraftarlar, Burak Yılmaz'ı tribünlere çağırıp destek verdi.

9 Şubat 2019 19:15

Beşiktaş taraftarları, devre arasında transfer edimesinin ardından tepki gösterdiği Burak Yılmaz’a bu kez destek verdi.

Beşiktaş – Bursaspor maçında tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarları, Burak Yılmaz’ı tribüne çağırdı ve alkışladı. Tecrübeli golcü de alkışlarla taraftrara cevap verdi.

DÖNDÜKTEN SONRA İLK KEZ

Burak Yılmaz, Beşiktaş’a döndükten sonra ilk kez taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı. Öte yandan tribünlerde ”Yuvana hoş geldin Burak” pankartı dikkat çekti.

Süper Lig’de 19. hafta oynanan Erzurumspor maçına ilk 11’de başlayan Burak Yılmaz, o maçta ise zaman zaman ıslıklanmıştı.

09 Şubat 2019 Beşiktaş Bursaspor maçı canlı izle (İlk yarı oynanıyor) | Beşiktaş 0-0 Bursaspor Beşiktaş Bursaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Merakla beklenen karşılaşmada iki ekibin de hedefi üç puana uzanmak. Maçın canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Ayrıca haberimizde Beşiktaş Bursaspor maçının canlı izle bağlantısını da bulabilirsiniz. İlk yarı oynanıyor İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:15 | 9 Şubat 2019
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