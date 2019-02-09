MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-0 Bursaspor

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı merakla beklenen bir karşılaşma ile devam etti. Beşiktaş, Vodafone Park’ta konuğunu 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı ve maç fazlasıyla 36 puana yükselerek Galatasaray’ı yakaladı. Geceye damga vuran isim kaydettiği iki şık golle Burak Yılmaz oldu.

Konuk ekip Bursaspor’un ise 5 maçlık beraberlik serisi mağlubiyetle noktalandı. 24 puanda kalan yeşil-beyazlıların üç puan hasreti 7 maça çıktı. Vodafone Park’taki maça damga vuran isim Burak Yılmaz ise 40’ta dar açıdan çok şık bir vuruş yaparak perdeyi açtı, 62’de de orta sahada kendi kaptığı topu ceza sahasına kadar taşıdı ve yine düzgün bir vuruşla ikinci golünü kaydetti.

Burak döndü, şovunu yaptı!

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, cezasının ardından Bursaspor maçıyla sahalara döndü. Antalyaspor maçında forma giyemeyen tecrübeli golcü, 11’de başladı ve 40’ta takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 62’de yeniden sahneye çıkan Burak Yılmaz farkı ikiye çıkaran şık gole de imza attı ve tribünler “Burak Yılmaz” tezahüratlarıyla inledi.

Antalyaspor deplasmanında oyuna sonradan giren ve sansasyonel bir şekilde 3 dakikada attığı 2 golle adından söz ettiren Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa da ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı. Japon yıldız kulübede yer aldı. Kagawa, 65’te Jeremain Lens’in yerine tribünlerin de yoğun isteğiyle, alkışlarla oyuna girdi. Öte yandan, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, karşılaşmayı konuk Bursaspor’un taraftarları tribünden izleyemedi.

BEŞİKTAŞ BURSASPOR MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BURSASPOR: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Saivet, Umut Nayir

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba Kagawa’dan Japon selamı

Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa, Vodafone Park’ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa’ya aynı şekilde karşılık verdi. Tribünlerde Japonya bayrağı dikkati çekerken, Kagawa’yı takip etmek için 10 Japon gazeteci akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Kagawa’yı izlemek için Japon taraftarlar da stattaki yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Japon futbolcunun resminin yer aldığı ve isminin yazılı olduğu bir pankart açtı.

Beşiktaş taraftarlarından Burak Yılmaz`a destek! Beşiktaş - Bursaspor maçı için Vodafone Park`ı dolduran siyah beyazlı taraftarlar, Burak Yılmaz`ı tribünlere çağırıp destek verdi. İlgili Haberi Oku

Tribünlerden Burak Yılmaz’a destek

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz ile tribünler arasındaki gerginlik sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında tribünlerin bir kısmının desteklediği bir kısmının ise protesto ettiği tecrübeli oyuncunun tribünlere çağrılmasında bu sefer protesto yaşanmaması dikkati çekti.

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