Zeljko Obradovic hangi basketbol kulübümüzün antrenörüdür? Hadi ipucu sorusu…

Hadi ipucu sorusu bugün basketbol severlerin rahatlıkla bilebileceği, ülkemizin takımlarından birinin başında yer alan Zeljko Obradovic ile ilgili bir ipucu sorusu sordu. 8 Şubat Hadi ipucu sorusunda “Zeljko Obradoviç hangi basketbol kulübümüzün antrenörüdür?” soruldu. İşte Obradoviç hangi takımın antrenörü olduğunu merak edenler için Hadi ipucu sorusu cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU 8 ŞUBAT

Avrupa basketbolunda Yugoslav ekolü disiplini ve sistemiyle nice başarılara koşmuştur.Bu ekolün en önemli temsilcilerinden biri olan Željko Obradović ülkemiz basketbolunda da birbirinden güzel başarılara imza atmıştır. Bu akşam için ipucumuz da bu değerli spor insanıyla alakalı. “Željko Obradović” hangi basketbol kulübümüzün antrenörüdür?

HADİ İPUCU CEVAP: Fenerbahçe Beko