SON DAKİKA Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin iddianamesi hazırlandı… Şenol Güneş’e atılan çakmak…

Sevgim Begüm YAVUZ / ÖZEL HABER Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 19 Nisan 2018 günü oynanan, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yaralanması ve maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan Fenerbahçe-Beşiktaş derbi soruşturması tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcu Quaresma mağdur, futbolcu Caner Erkin de müşteki sıfatıyla yer aldı. 46 kişinin ise şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları kapsamında oynanan maç sırasında sahaya çok sayıda yabancı madde atılması sebebiyle müsabaka düzeninin sık sık bozulduğu anlatıldı.

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BEŞİKTAŞLI TOLGA ZENGİN İLE TARTIŞMA

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ile yedek kulübesinin arka kısmında bulunan Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktığı, bu sırada tribünden yabancı madde atılmaya devam ettiği belirtildi. Öte yandan Tolga Zengin'i yatıştırmak için bölgeye gelen teknik direktör Şenol Güneş'in de yaralandığı anlatıldı.

QUARESMA'YA ÇAKMAK VE MADENİ PARA

Şüpheliler Abdülkadir D., Metehan A., Taner Ç., Cihat Ö.'nün farklı zamanlarda Beşiktaşlı Quaresma'yı hedef alarak çakmak ve madeni para fırlattıkları belirtildi. Mirsat B.'nin de Quaresma'ya bir adet madeni para fırlattığı ancak bu cisimlerin Quaresma'ya isabet etmediği kaydedildi.

GÜNEŞ'İ DÜŞÜREN ŞİŞE VE ÇAKMAK SİLAH SAYILDI

Şüphelilerden Cem A.'nın sahaya bir adet telefon fırlattığı anlatıldı. Mehmet S.Y. ve Sedat D.'nin hedef alarak Şenol Güneş'in kafasına çakmak attıklarının belirtildiği iddianamede, Gökhan T.'nin de soyunma odasına doğru giden Şenol Güneş'e su dolu bir şişe attığı anlatıldı. Güneş'in bu eyleme bağlı olarak tekrar yere düştüğü, eylemde kullanılan maddenin Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca silah niteliğine haiz olduğu belirtildi.

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HEDEF ALARAK MADENİ PARA ATTIĞI ANLATILDI

Şüpheli İbrahim Y. ve Selçuk G.'nin, Caner Erkin'i hedef alarak sahaya birer adet madeni para attıkları kaydedilen iddianamede, her iki maddenin de futbolcuya isabet etmediği belirtildi.

DEĞİŞEN ORANDA CEZA İSTENDİ

Savcılık, Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 3 kişi hakkında “silahla yaralama” ve “spor alanlarına yasak madde sokma” suçlarından 1 buçuk yıldan 2 buçuk yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca Quaresma'ya yönelik eylemi nedeniyle 5 kişi için, Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı da 2 kişi için “silahla yaralamaya teşebbüs” ve “spor alanlarına yasak madde sokma” suçlarından 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

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TÜM ŞÜPHELİLERE ‘SEYİRDEN MEN' TALEBİ

Diğer 35 kişi hakkında ise, “yasak madde bulundurma” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, bir kişi için adli para cezası istenirken, tüm şüpheliler için seyirden men tedbirinin uygulanması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

ERKİN'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 72 ŞÜPHELİYE TAKİPSİZLİK

Öte yandan soruşturmanın genişletilmesi sonucu, futbolcu Caner Erkin ve hakkında iddianame hazırlanan tüm şüphelilerin de aralarından bulunduğu 72 şüpheli hakkında örgüt faaliyeti kapsamında suç işlediklerine dair delil elde edilemediği belirtilerek, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan takipsizlik kararı verildi. Takipsizlikle sonuçlanan bu soruşturmada Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin mağdur sıfatıyla yer aldı.