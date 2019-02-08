SON DAKİKA Milli sporcu Kaan Kigen Özbilen 33 yaşında tarih yazdı

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan Resül Hayme (RAK) Yarı Maratonu’nda bir saatin altında finiş gören ilk milli atlet unvanıyla Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Kaan Kigen Özbilen, RAK Yarı Maratonu’nda 59.48’lik derece yaparak 1.00.08 ile kendisine ait yarı maraton Türkiye rekorunu 20 saniye aşağıya çekti ve tarihte “1 saatin altını koşan ilk milli atlet” unvanını elde etti.

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Kaan Kigen Özbilen, Ekim 2018’de Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Mehmet Terzi’nin 31 yıllık maraton Türkiye rekorunu kırmıştı.

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