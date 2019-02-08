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SON DAKİKA Flamengo’nun kulüp tesislerinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
Dünyadan Futbol

SON DAKİKA Flamengo’nun kulüp tesislerinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Brezilya'nın en tanınmış kulüplerinden Flamengo Kulübü, şok bir haberle sarsıldı. Kulübün antrenmanlarını yaptığı tesislerde yangın çıktı.

8 Şubat 2019 13:26

SKOR DIŞ HABERLER Brezilya’nın köklü takımlarından Flamengo’nun Rio De Janerio’da yer alan kulüp tesislerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gerçekleşen yangında hayatını kaybeden 10 kişiden çoğunun, yaşları 14 ile 17 arasında değişen Flamengo genç takımı oyuncuları olduğu öğrenildi. Yangında 4 altyapı futbolcusu, 2 test için gelen futbolcu ve 4 kulüp çalışanı yaşamını yitirdi. Yangın nedeniyle yaralanan üç çocuğun ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Ninho de Urubu Tesisleri’ndeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangının, oyuncular yatakhanede uyurken çıktığı belirtiliyor. Tesislerde, Flamengo’nun 14-17 yaş grubu takımında oynayan gençler çalışma yapıyor.

Yerel basın, İtfaiye Sorumlusu Douglas Henaut’un “Yangın, Flamengo takımının genç takımında oynayan çocukların uyuduğu sırada çıktı. Çıkış nedenini henüz bilmiyoruz ancak araştırmalarımız sürüyor” sözlerine yer verdi. Brezilya basını, yangının saat 7:20 itibarıyla kontrol altına alındığını ve hayatını kaybedenlerin kim olduğuna dair resmi bir bilginin henüz paylaşılmadığını duyurdu.

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Son güncelleme 16:20 | 8 Şubat 2019
flamengo yangın
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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