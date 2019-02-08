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SON DAKİKA | Fenerbahçe’de Martin Skrtel şoku! Cezası bitmişti ama…
Fenerbahçe

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de Martin Skrtel şoku! Cezası bitmişti ama…

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, midesinden rahatsızlanan Martin Skrtel'i kadroya dahil etmedi.

8 Şubat 2019 19:33

SERCAN HAMZAOĞLU/ Fenerbahçe’nin tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Cezası nedeniyle iki maçtır kadroya giremeyen 34 yaşındaki stoper, Kayserispor maçı için kafileye dahil edilmişti.

Ancak bağırsak enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen başarılı oyuncu, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı.

Türkiye Kupası’nda oynanan Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Skrtel’in 3 maçlık cezası 2 maça indirilmişti.

Yıldız futbolcunun cezası geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan Göztepe maçı ile birlikte sona erdi.

Maç öncesi deneyimli oyuncunun durumu hakkında Ersun Yanal da şu açıklamada bulundu: “Skrtel sabahleyin çok rahatsız kalktı. Dün akşam yavaş yavaş başlamıştı, sabah da durumu düzelmedi. Tablo daha da kötüye gitti. Bağırsak enfeksiyonu var, umarım yarın toparlarız.”

08 Şubat 2019 Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın (İşte 11`ler) Kayserispor Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 21. hafta heyecanı başlıyor. Son iki lig maçını da kazanan Fenerbahçe serisini sürdürmek, üst üste dört maçtır beraberlik alan Kayserispor ise kazanarak olumsuz seriyi noktalamak istiyor. Maçın canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Haberimizde Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısını da bulabilirsiniz. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:27 | 8 Şubat 2019
Fenerbahçe martin skrtel
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