SON DAKİKA | Fenerbahçe’de Martin Skrtel şoku! Cezası bitmişti ama…

SERCAN HAMZAOĞLU/ Fenerbahçe’nin tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Cezası nedeniyle iki maçtır kadroya giremeyen 34 yaşındaki stoper, Kayserispor maçı için kafileye dahil edilmişti.

Ancak bağırsak enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen başarılı oyuncu, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı.

Türkiye Kupası’nda oynanan Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Skrtel’in 3 maçlık cezası 2 maça indirilmişti.

Yıldız futbolcunun cezası geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan Göztepe maçı ile birlikte sona erdi.

Maç öncesi deneyimli oyuncunun durumu hakkında Ersun Yanal da şu açıklamada bulundu: “Skrtel sabahleyin çok rahatsız kalktı. Dün akşam yavaş yavaş başlamıştı, sabah da durumu düzelmedi. Tablo daha da kötüye gitti. Bağırsak enfeksiyonu var, umarım yarın toparlarız.”

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