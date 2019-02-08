Şampiyon boksör öldürüldü! Evinin yakınında sekiz kurşun ile vuruldu

Şampiyon Rus boksör Alexander Kostromin, evinin yakınında ölü olarak bulundu.

Rus boksörün cansız bedeni dün akşam saatlerinde Rusya’nın Belgorod şehrindeki evinin hemen yakınında bulundu. Yerel basın, boksörün 8 kurşun ile vurulduğunun belirlendiğini; cinayeti işleyen kişinin ise araba ile olay yerinden kaçtığının tespit edildiğini yazdı.

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Rus boksör Alexander Kostromin ismini ilk kez 2005’te duyurmuştu. 2014’te Kırım’da düzenlenen uluslararası boks şampiyonasında altın madalya kazanmıştı. 81 kiloda yarışan boksör, 16 Şubat’ta Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenecek karşılaşmaya hazırlanıyordu. 29 yaşında olan boksörün, yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Uçak enkazındaki ceset Sala`ya ait Enkazı Manş Denizi`nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala`ya ait olduğu belirlendi. İlgili Haberi Oku