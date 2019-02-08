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Şampiyon boksör öldürüldü! Evinin yakınında sekiz kurşun ile vuruldu

Altın madalyalı Rus boksör Alexander Kostromin, doğum gününden bir gün önce evinin yakınında 8 kurşunla öldürüldü.

8 Şubat 2019 12:30

Şampiyon Rus boksör Alexander Kostromin, evinin yakınında ölü olarak bulundu.

Rus boksörün cansız bedeni dün akşam saatlerinde Rusya’nın Belgorod şehrindeki evinin hemen yakınında bulundu. Yerel basın, boksörün 8 kurşun ile vurulduğunun belirlendiğini; cinayeti işleyen kişinin ise araba ile olay yerinden kaçtığının tespit edildiğini yazdı.

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Rus boksör Alexander Kostromin ismini ilk kez 2005’te duyurmuştu. 2014’te Kırım’da düzenlenen uluslararası boks şampiyonasında altın madalya kazanmıştı. 81 kiloda yarışan boksör, 16 Şubat’ta Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenecek karşılaşmaya hazırlanıyordu. 29 yaşında olan boksörün, yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

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Son güncelleme 15:53 | 8 Şubat 2019
Alexander Kostromin boksör rus
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