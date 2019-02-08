Roberto Soldado: ‘Aptallıktan dolayı kaybettik, özür dilerim’

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, 1-0 yenildikleri ve kırmızı kar gördüğü Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı paylaşımla özür diledi.

İlk yarının uzatma anlarında rakibine yaptığı hareketin hakem Alper Ulusoy tarafından faul olarak değerlendirilmesine sinirlenen Soldado, sert bir tepki gösterdi.

Hakem Alper Ulusoy faul nedeniyle sarı kartını göstermek üzereyken Soldado’nun itirazları sonrasında direkt olarak kırmızı kartını gösterdi.

İspanyol futbolcu maçtan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Direkt kırmızı kart gördüğü için en az iki maç ceza alması beklenen Soldado’nun iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Ersun Yanal`dan maç sonu tepki dolu açıklama: `Ceza sahası içinde olsaydı...` Süper Lig`in 21. haftasında Kayserispor`a deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe`nin teknik direktörü Ersun Yanal, maç sonu yayıncı kuruluşa kısa bir açıklama yaparken hakemin verdiği kararlara tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku