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Nantes 9 numarayı emekli etti
Fransa Ligue 1

Nantes 9 numarayı emekli etti

Fransız ekibi Nantes, uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın 9 numaralı formasını emekliye ayırdı.

8 Şubat 2019 14:53

Fransız kulübü Nantes, uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala’nın formasını emekliye ayırdı. Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 9 numaralı formanın kulüp tarafından emekliye ayrıldığı belirtilerek, “Emiliano, her zaman efsanelerimizden birisi olacak. Bugün dostumuzu, yetenekli bir oyuncumuzu, örnek bir takım arkadaşımızı kaybettik” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff City, Sala’yı 19 Ocak’ta Nantes’tan transfer etmişti. Sala’yı taşıyan uçak, Fransa’nın Nantes kentinden Galler’in başkenti Cardiff’e doğru 22 Ocak’ta yola çıkmış ve Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.

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3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş, 6 Şubat’ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland’a götürülmüştü.

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Son güncelleme 14:53 | 8 Şubat 2019
Emiliano Sala nantes
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