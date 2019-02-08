Kayserispor Fenerbahçe maçında Rıdvan Dilmen’den flaş hakem yorumu: “Alper Ulusoy ‘Madem iki takım da oynamıyor’ dedi…”

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta mücadelesi İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe’yi bir araya getiren maçla başladı. Maçın devre arasında yorumcu Rıdvan Dilmen, 45+2’de Roberto Soldado’nun gördüğü kırmızı kartı, maçı ve genel olarak Alper Ulusoy’un performansını değerlendirdi.

“Hakem maçı katletti” diyen Rıdvan Dilmen, “Madem iki takım iyi oynamıyor, üzerine ben de bir ilave edeyim ve kötü maçı berbat yapayım dedi Alper Ulusoy. Acayip acayip kararlar… Alper Ulusoy küfür etti dedi, küfürden atmasını doğru buluyorum ama o pozisyona sarı kart gösterirken, önceki pozisyona göstermiyorsa şunu görüyorum.

Bu arkadaşın FIFA’sını bir aldılar, MHK kendini indirdi, haberi yok. Kadıköy’de VAR’dan Şamil’in atıldığı bir pozisyon var, Soldado’nun pozisyonu öncesi Şamil’in pozisyonu var, ayağa da bir darbe var. O pozisyona VAR’dan bir bakarsın, faul verirsin. Sarı kartı geç, faul vermedi, hava atışıyla başladı” ifadelerini kullandı. Alper Ulusoy`un kararı isyan ettirdi: `Mehmet Ekici ölmediği için...` Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy`un, Mehmet Ekici`ye yapılan faul sonrasında VAR kontrolünde bulunmaması Fenerbahçeli taraftaları çileden çıkardı. İlgili Haberi Oku

Müsabakanın ardından da açıklamalarını sürdüren ve karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Alper Ulusoy’a yüklendi. Rıdvan Dilmen, “Kayserispor’un galibiyetinin %50’sini Alper Ulusoy sağladı. Kayserispor’un attığı gol, %95 faul. Orta sahada olsa verirdi. Alper Ulusoy, kötü oynayan Fenerbahçe’yi mağlup etti. İyi oynayan demiyorum bak, kötü oynayan…” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal’ı da değerlendirirken “Sen koca Ersun Yanal’sın ya, yılların antrenörüsün, iki dakikada bir yardımcıya gidip bir şey soramazsın. Devamlı vır, vır, vır, vır, vır…. Koca Ersun Yanal’sın ya, yardımcıyı kimse bilmez” dedi ve özellikle Yanal’ın oyuncu değişikliklerinde yaptığı tercihleri de eleştirdi.