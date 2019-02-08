Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası Ali Ece’den Michael Frey eleştirisi: ‘Qu’est-ce que c’est Frey?’

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor’a 1-0 mağlup olurken karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan yorumcu Ali Ece, müsabakayı değerlendirdi. Ersun Yanal’ın oyuncu değişikliği tercihlerine dikkat çeken Ali Ece, özellikle Michael Frey tercihini değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı.

Ali Ece, “Eljif Elmas yenilen golde topu kaptırdı. Sezon başında iyiydi ama şimdi kötü. Ümraniyespor maçında da gördüğü bir kart vardı. Yani riskli değişiklik. Fenerbahçe’nin topu tutması gereken bir dönemde Ferdi ile Zajc var, oyuna formsuz Eljif Elmas giriyor. Hadi sezon başındaki formuna göre onu aldınız da, Frey nedir? Fransızca soruyorum: ‘Qu’est-ce que c’est Frey?’ (fr. Frey nedir?) Topu tutmuyorsun, gelen kafa topuna çıkmıyorsun. Sen Fenerbahçe kürek takımına mı geldin?” ifadelerini kullandı. Kayserispor Fenerbahçe maçında Rıdvan Dilmen`den flaş hakem yorumu: Alper Ulusoy `Madem iki takım da oynamıyor` dedi... Kayserispor Fenerbahçe maçı devre arasında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Alper Ulusoy`u eleştirdi. Maçı katletti ifadelerini kullanan Dilmen, Madem iki takım iyi oynamıyor, üzerine ben de bir ilave edeyim ve kötü maçı berbat yapayım dedi Alper Ulusoy. Acayip acayip kararlar dedi. İlgili Haberi Oku