SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kalın'dan Fetullah Gülen açıklaması
Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası Ali Ece’den Michael Frey eleştirisi: ‘Qu’est-ce que c’est Frey?’
Fenerbahçe

Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası Ali Ece’den Michael Frey eleştirisi: ‘Qu’est-ce que c’est Frey?’

Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası yorumlarda bulunan Ali Ece, Ersun Yanal'ın değişikliklerini eleştirdi. Ali Ece, "Ferdi ile Zajc var, oyuna formsuz Eljif Elmas giriyor. Hadi sezon başındaki formuna göre onu aldınız da, Frey nedir? Fransızca soruyorum: 'Qu'est-ce que c'est Frey?' (fr. Frey nedir?) Topu tutmuyorsun, gelen kafa topuna çıkmıyorsun. Sen Fenerbahçe kürek takımına mı geldin?" dedi.

8 Şubat 2019 23:18

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor’a 1-0 mağlup olurken karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan yorumcu Ali Ece, müsabakayı değerlendirdi. Ersun Yanal’ın oyuncu değişikliği tercihlerine dikkat çeken Ali Ece, özellikle Michael Frey tercihini değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı.

Ali Ece, “Eljif Elmas yenilen golde topu kaptırdı. Sezon başında iyiydi ama şimdi kötü. Ümraniyespor maçında da gördüğü bir kart vardı. Yani riskli değişiklik. Fenerbahçe’nin topu tutması gereken bir dönemde Ferdi ile Zajc var, oyuna formsuz Eljif Elmas giriyor. Hadi sezon başındaki formuna göre onu aldınız da, Frey nedir? Fransızca soruyorum: ‘Qu’est-ce que c’est Frey?’ (fr. Frey nedir?) Topu tutmuyorsun, gelen kafa topuna çıkmıyorsun. Sen Fenerbahçe kürek takımına mı geldin?” ifadelerini kullandı. 08 Şubat 2019 Kayserispor Fenerbahçe maçında Rıdvan Dilmen`den flaş hakem yorumu: Alper Ulusoy `Madem iki takım da oynamıyor` dedi... Kayserispor Fenerbahçe maçı devre arasında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Alper Ulusoy`u eleştirdi. Maçı katletti ifadelerini kullanan Dilmen, Madem iki takım iyi oynamıyor, üzerine ben de bir ilave edeyim ve kötü maçı berbat yapayım dedi Alper Ulusoy. Acayip acayip kararlar dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:19 | 8 Şubat 2019
ali ece Fenerbahçe kayserispor michael frey spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR