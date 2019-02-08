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Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fener ilk 11’i belli oldu!
Kayserispor

Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fener ilk 11’i belli oldu!

Kayserispor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 21. hafta başlaıyor. Son iki maçını galibiyetle tamamlayarak çıkışa geçen Fenerbahçe, son maçta yenilgi yüzü görmeyen Kaysersipor karşsında 3 puan arıyor. Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Frey, Harun, Benzia ve Tolga Ciğerci sahada yer almayacak. Peki Kayseri Fenerbahçe ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

8 Şubat 2019 17:25

Fenerbahçe ligin ilk yarısında 3-2 mağlup olduğu Kayserispor’a Süper Lig’in 21. haftasının açılış maçında konuk oluyor. Kendi evinde çıktığı 21 karşılaşmanın beşinden mağlup ayrılan Kayserispor, sekiz karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 12. sırada giriyor. Süper Lig'deki son 4 maçından beraberlikle ayrılan Hikmet Karaman yönetimindeki ev sahibi ekip ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 21. Hafta karşılaşmasında Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek. 8 Şubat Cuma günü saat 20.30’da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD kanalından canlı izlenebilecek. Alper Ulusoy’un yöneteceği karşılaşmada Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yardımcılıkları üstlenecek.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE  İLK 11

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Umut, Kravets.

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado.

FENERBAHÇE’DE SKRTEL ŞOKU

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Cezası nedeniyle iki maçtır kadroya giremeyen 34 yaşındaki stoper, Kayserispor maçı için kafileye dahil edilmişti.

Ancak bağırsak enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen başarılı oyuncu, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı.

Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Skrtel'in 3 maçlık cezası 2 maça indirilmişti.

Yıldız futbolcunun cezası geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Göztepe maçı ile birlikte sona erdi.

Son güncelleme 19:45 | 8 Şubat 2019
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