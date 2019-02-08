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MAÇ SONUCU | İM Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
Futbol

MAÇ SONUCU | İM Kayserispor 1-0 Fenerbahçe

Kayserispor Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başladı. Nefes kesen maçta 87'de Artem Kravets'in golüyle ev sahibi üç puana uzandı. Fenerbahçe, 45+2'de Roberto Soldado'nun oyundan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. Maç sonrası yapılan açıklamaya göre Tolgay Arslan da maçtan sonra tünelde itirazları nedeniyle ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

8 Şubat 2019 18:07

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta Kayseri’de kritik bir maçla başladı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstikbal Mobilya Kayserispor’la Fenerbahçe, Kadir Has Stadı’nda bir araya geldi, ev sahibi 87’de Artem Kravets’in golüyle sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve kritik bir üç puana imza attı.

Ligde son iki maçını kazanan Fenerbahçe 23 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi. Üst üste dört lig maçından da beraberlikle ayrılan ev sahibi Kayserispor ise kazanarak kötü seriyi bitirdi ve 25 puanla 11. sıraya yükseldi. Maçta 62. dakikada Umut Bulut’un attığı gol öncesinde hakem Alper Ulusoy’un VAR uyarısıyla faul tespit etmesiyle iptal edildi.

45+2’de Fenerbahçe’de Roberto Soldado, hakem Alper Ulusoy’a şiddetli itirazı nedeniyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. İspanyol golcü 23. haftada Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Tolgay Arslan ise yayıncı kuruluşun haberine göre karşılaşma sonrası tünelde Tolgay Arslan itirazları nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla atıldı.

08 Şubat 2019 Kayserispor Fenerbahçe maçında Rıdvan Dilmen`den flaş hakem yorumu: Alper Ulusoy `Madem iki takım da oynamıyor` dedi... Kayserispor Fenerbahçe maçı devre arasında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Alper Ulusoy`u eleştirdi. Maçı katletti ifadelerini kullanan Dilmen, Madem iki takım iyi oynamıyor, üzerine ben de bir ilave edeyim ve kötü maçı berbat yapayım dedi Alper Ulusoy. Acayip acayip kararlar dedi. İlgili Haberi Oku

Skrtel şoku!

Fenerbahçe’de kart cezalarını tamamlayan Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında yer alabilecekti. Hasan Ali 11’de yer alırken Skrtel yedekler arasında da yer alamadı. Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal sarı kart cezası sebebiyle; Sadık Çiftpınar, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin ise sakatlıkları nedeniyle görev alamadı. Muhabirimiz Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre tecrübeli savunmacı geçirdiği Skrtel bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miha Zajc, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer aldı ancak forma şansı bulamadı. Tolgay Arslan ise ilk 11’de başladı ve 72’de yerini Michael Frey’e bıraktı. Ev sahibi ekipte ise sakatlıkları devam eden Oğuzhan Berber, Bilal Başacıkoğlu ve Asamoah Gyan bu maçta görev alamadı.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI 11’LERİ

STAT: Kadir Has Stadyumu

SAAT: 20.30

YAYIN: Bein Sports 1

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

HAKEM: Alper Ulusoy

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Şamil, Mensah, Umut, Chery, Deniz, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

08 Şubat 2019 Aydınspor 1923 futbolcusu Aykut Karaman`dan şok iddia: `Darp edildim` Bölgesel Amatör Lig takımlarından Aydınspor 1923 forması giyen Aykut Karaman, alacakları nedeniyle ayrılma kararı aldığı kulübün başkanı Hüsamettin Artan ve yanındakiler tarafından tartaklandığını iddia etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 01:01 | 9 Şubat 2019
Fenerbahçe İstikbal Mobilya Kayserispor kayserispor spor toto süper lig
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1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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