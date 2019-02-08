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Kagawa turu! Beşiktaş’tan dev proje!
Beşiktaş

Kagawa turu! Beşiktaş’tan dev proje!

Beşiktaş, deneyimli futbolcu Shinji Kagawa'nın ülkesinden gelecek çok sayıda taraftar için müze, stat turu, antrenman ve maç bileti paketi hazırladı. Beşiktaş, dünyaca ünlü Japon yıldız Kagawa'dan büyük gelir bekliyor.

8 Şubat 2019 07:40

Ali AYDIN / SÖZCÜ ÖZEL HABER Beşiktaş, ara transferde Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa'nın popülaritesiyle kasasını doldurmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, ülkesi Japonya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan 10 numara için gelen yoğun talepler üzerine özel organizasyon paketi hazırladı. Pakette, müze, stat turu, maç bileti ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in izin vermesi durumunda antrenman izleme de yer alacak.

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ÖZEL TRİBÜN DE GÜNDEMDE

Shinji Kagawa için Japonya'dan Beşiktaş maçlarına yoğun bilet talebi var. Bunun üzerine Başkan Fikret Orman ve yöneticiler, Vodafone Park'ta Uzakdoğulu taraftarlara özel tribün ayrılması için çalışmalara başladı. Ayrıca siyah-beyazlılar, Japonya'da Kartal Yuvası şubeleri açarak hem forma satışı hem de kulübün bu ülkede daha çok tanınmasını amaçlıyor.

06 Şubat 2019 Taraftar isterse alırız ! Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Shinji Kagawa transferiyle ilgili konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:05 | 8 Şubat 2019
beşiktaş kagawa
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