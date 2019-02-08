Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg dünya şampiyonasında

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası ve Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası, 10-16 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sharjah kentinde yapılacak.

Dünya Tekerlekli Sandalye ve Ampute Oyunları Federasyonu (IWAS) tarafından düzenlenen organizasyonlarda ülkemizi Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg temsil edecek.

11-14 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası’nda milli sporcularımız epe ve flöre kategorilerinde mücadele edecek. 14-16 Şubat’taki Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası’nda ise Elke Lale, U23 kategorisi epe, flöre ve sabre dalında yarışacak.

Şampiyonada madalya için yarışacak milli eskrimcilere antrenör Yusuf Şahin eşlik edecek. Gaziantep Polisgücü 5-2 Amiens EuroHockey Indoor Club Trophy A Grubu`nda mücadele eden Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında Fransız ekibi Amiens`i 5-2 yendi ve ikide iki yaptı. Gaziantep Polisgücü, A Grubu`nun son maçında 9 Şubat`ta İngiltere`nin East Grinstead takımıyla karşı karşıya gelecek. İlgili Haberi Oku