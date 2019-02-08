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Gaziantep Polisgücü 5-2 Amiens
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Gaziantep Polisgücü 5-2 Amiens

EuroHockey Indoor Club Trophy A Grubu'nda mücadele eden Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında Fransız ekibi Amiens'i 5-2 yendi ve ikide iki yaptı. Gaziantep Polisgücü, A Grubu'nun son maçında 9 Şubat'ta İngiltere'nin East Grinstead takımıyla karşı karşıya gelecek.

8 Şubat 2019 20:02

Gaziantep Poligücü Hokey Takımı, EuroHockey Indoor Club Trophy A Grubu ikinci maçında Fransa’nın Amiens takımını 5-2 yendi. Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te bulunan Zelina Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Gaziantep ekibi, ikinci maçında Fransa temsilcisiyle karşılaştı. İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmayı Gaziantep Polisgücü 5-2 kazandı.

Gaziantep ekibinin galibiyeti ile sona eren karşılaşmayı Türkiye’nin Hırvatistan Büyükelçisi Babür Hızlan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karahan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi. Gaziantep Polisgücü, A Grubu’nun son maçında yarın İngiltere’nin East Grinstead takımıyla karşı karşıya gelecek. 08 Şubat 2019 NBA`de Muhteşem maç! Galibiyet son saniyede geldi NBA`de Los Angeles Lakers, deplasmanda Boston Celtics`i son saniye basketiyle 129-128 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:02 | 8 Şubat 2019
EuroHockey Indoor Club Trophy Gaziantep Polisgücü hokey
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