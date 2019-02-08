Fenerbahçe’de Roberto Soldado ve Tolgay Arslan depremi! Derbide yok…

Fenerbahçe’nin deplasmanda Kayserispor ile oynadığı maçta İspanyol forvet Roberto Soldado hakeme tepkisi nedeniyle kırmızı kart gördü.

Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor’a konuk olan sarı lacivertliler, gergin atmosferde oynanan maçın 45+2. dakikasında 10 kişi kaldı. Ayağını fazla yukarıya kaldırdığı için sarı kartla cezalandırılacak olan Roberto Soldado, hakem Alper Ulusoy’a sert şekilde itirazda bulundu.

İtirazların şiddetinin artması nedeniyle hakem Alper Ulusoy sarı karttan vazgeçip tereddüt etmeden direkt olarak kırmızı kartını gösterdi. En az 2 maç ceza alması beklenen Roberto Soldado, Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

En az iki maç ceza alması beklenen Roberto Soldado, gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Konyaspor ve bir sonraki hafta deplasmandaki Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek.

TOLGAY ARSLAN MAÇ SONU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan maçın ilk yarısında sarı kart gören Tolgay Arslan, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Hakem Alper Ulusoy, maçın sonunda tünelde itirazlarda bulunduğu için Tolgay Arslan’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğünü teknik direktör Ersun Yanal’a tebliğ etti.

Kayserispor Fenerbahçe maçında Rıdvan Dilmen`den flaş hakem yorumu: Alper Ulusoy `Madem iki takım da oynamıyor` dedi... Kayserispor Fenerbahçe maçı devre arasında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Alper Ulusoy`u eleştirdi. Maçı katletti ifadelerini kullanan Dilmen, Madem iki takım iyi oynamıyor, üzerine ben de bir ilave edeyim ve kötü maçı berbat yapayım dedi Alper Ulusoy. Acayip acayip kararlar dedi. İlgili Haberi Oku