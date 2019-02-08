Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: ‘İnsanın ağır şeyler söylemesi geliyor’

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Kayserispor’a 1-0 kaybettikleri maçtan sonra hakem Alper Ulusoy hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Karşılaşmayı değerlendiren Özsoy, “Kötü bir mağlubiyet. Kabul edilebilir bir oyun da değildi. Kötü bir futbol da vardı ama isterseniz güzellikle başlayalım. İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimine, başkanına ve valisine çok teşekkür ediyoruz. İyi bir şekilde ağırlandık. Futbola gelince anlaşılmaz, karmakarışık, kötü bir futbol ancak bununla birlikte futbolun kötüleşmesi için elinden gelen her şeyi yapan insanlar vardı. İlk yarıdaki kırmızı kart, oyunun gidişatını etkiledi. 11-11 devam etseydi maça ağırlığımızı koyabilirdik.” dedi.

Hakemin verdiği kararlarda standartları olmadığını söyleyen Özsoy, “Fakat standardın dışında çifte standart uygulanan pozisyonlara baktıkça insanın çok ağır şeyler söyleyesi geliyor. Maalesef söyleyemiyoruz. Ekici'ye yapılan faule kart gösterilmemesi, Soldado'ya verilen sarı kartın ani olarak kırmızıya dönmesi ki itirazları hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Gerekli cezaları da biz veririz. Fakat oralara nasıl geldiğine bakmak lazım ya da Mensah'ın 6 faule ve 2 tane elle pozisyonu kesmesine hiç kart gösterilmemesi ama Victor Moses'ın topu erken kullandığı için hemen sarı kart görmesi, son olarak da gol pozisyonunda defalarca izledikten sonra görüyoruz ki Serdar Aziz'in omzuna basılarak golün atılması. Tamamına baktığımız zaman ‘evet ya kötü oynadık' bile diyemiyoruz. Kötü oynamamıza rağmen bunların tamamına biz kendimiz karar vermemiz lazımdı. Dolayısıyla karışık ve hakem kararlarının çok etkili olduğu bir maç olarak söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

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ALİ KOÇ’UN SOYUNMA ODASINA GİTMESİ

Başkan Ali Koç'un soyunma odasına doğru gitmesi üzerine sorulan soruya ise Başkan Vekili Semih Özsoy şu şekilde yanıt verdi:

“Hakemlerle hiçbir zaman diyaloğumuz olmaz. Hatta acele olarak açıklama yapmamak için biraz baktık ve soruşturduk. Kendi gözümüzle gördüklerimizi biliyorduk ama sonra gördük ki hakikaten bir çifte standart olduğunu gördük.”

“KÖTÜ VE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Özsoy, Kulüpler Birliği'nin hakemlerle ilgili aldığı karara ilişkin yöneltilen soruyu ise, “Bir bütün olarak bakacaksınız. Tabii ki her alınan kararın Kulüpler Birliği'nde arkasındayız. Fakat böyle sürdürülebilir bir durumun olmadığı da aşikar. Dolayısıyla bizim bir uyarı yapmamız, ‘biz farkındayız' demek içindir. Yoksa biz kimseye ikaz ya da uyarı yapamayız. Ama sonuçları da ortada. Hakikaten bu kötü ve kabul edilebilir değil. Türk futboluna adına kötü.” şeklinde yanıtladı.

“İnanın eski dönemdeki gibi ‘şöyle yaparım, böyle yaptırırım, düdük astırırım' gibi bir yapımız yok fakat Türkiye'nin gördüğünü dikkate almak durumundalar. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde de söyledim; ‘Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz.' Çok karakışlar gördük biz. Ama bunu yapanlar, buna alet olanlar mutlaka bunun bedelini bir şekilde bu büyük camianın karşısında, bu Türk futbolunun karşısında öderler.”

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TOLGAY ARSLAN’IN KIRMIZI KARTI HAKKINDA

Semih Özsoy, Tolgay Arslan'ın maç sonunda gördüğü kırmızı karta yönelik soruya ise, “Tolgay ile konuşmadık. Soyunma odasına giderken kendi kendine mırıldanırken duymuş söylemiş. Oraya kadar takip edebilen, her şeyi de görebilen bir hakem. Dolayısıyla keşke sahanın içindeki her şeyi de görebilselerdi.” cevabını verdi.

Roberto Soldado'nun gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Semih Özsoy, “Haklıyken haksız olmamak lazım. Soldado'nun pozisyonu tartışılır. Fakat oradan sonraki hakemle girdiği diyalog, dokunması vs. bizim kabul ettiğimiz bir şey değil. Dolayısıyla Roberto'nun cezasını biz kendi içimizde değerlendiririz ki geçmiş maçlarda rakiplerimiz oyuncularına hiçbir ceza vermezken biz hiçbirini cezasız bırakmadık. Dolayısıyla o ayrı bir şey. Oralara nasıl geldiğimizi az önce de uzun uzun anlatmaya çalıştığım gibi hiç tarzım ve üslubum olmamasına rağmen. Söylediğim gibi oralara nasıl gelindiğine bakmak lazım. Ama bizim kötü futbolumuzu da göz ardı edemeyiz.” dedi.

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