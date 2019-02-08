SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Avrupa randevusunda tek gol var...
Federico Chiesa için Real Madrid de devreye girdi!
İtalya Serie A

Federico Chiesa için Real Madrid de devreye girdi!

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Fiorentina ve İtalya futbolunun yükselen yıldızı Federico Chiesa'yı yakın takibe aldı

8 Şubat 2019 18:59

SKOR DIŞ HABERLER / Bu sezon Fiorentina formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Chiesa, Napoli, Inter, Juventus, Bayern Münih, Manchester United ve Manchester City gibi takımların scout’larının da radarına girmiş durumda.

Ünlü eski İtalyan forvet Enrico Chiesa’nın oğlu olan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservis bedeli için 60 milyon Euro’luk bir bedel biçilmiş durumda. Ancak transfer için yaşanacak çekişme nedeniyle bu fiyatın artabileceği ifade edildi.

Corriere dello Sport’un iddiasına göre, bu sezon oynadığı 24 maçta 10 gol atıp 6 asistlik performansıyla İspanya devi Real Madrid’in dikkatinş çekmeyi başardı.

Fiorentina altyapısında yetişen ve 2016 yılında profesyonel olan Cheisa’nın yükselen grafiğini sürdürmesi halinde sezon sonunda Avrupa devlerinden birine transfer olması bekleniyor.

08 Şubat 2019 Ole Gunnar Solskjaer ayın teknik adamı! İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United`da Jose Mourinho`dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Ole Gunnar Solskjaer, ayın teknik direktörü seçildi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:01 | 8 Şubat 2019
Federico Chiesa Fiorentina Real Madrid
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR