Federico Chiesa için Real Madrid de devreye girdi!

SKOR DIŞ HABERLER / Bu sezon Fiorentina formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Chiesa, Napoli, Inter, Juventus, Bayern Münih, Manchester United ve Manchester City gibi takımların scout’larının da radarına girmiş durumda.

Ünlü eski İtalyan forvet Enrico Chiesa’nın oğlu olan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservis bedeli için 60 milyon Euro’luk bir bedel biçilmiş durumda. Ancak transfer için yaşanacak çekişme nedeniyle bu fiyatın artabileceği ifade edildi.

Corriere dello Sport’un iddiasına göre, bu sezon oynadığı 24 maçta 10 gol atıp 6 asistlik performansıyla İspanya devi Real Madrid’in dikkatinş çekmeyi başardı.

Fiorentina altyapısında yetişen ve 2016 yılında profesyonel olan Cheisa’nın yükselen grafiğini sürdürmesi halinde sezon sonunda Avrupa devlerinden birine transfer olması bekleniyor.

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