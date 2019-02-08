Ersun Yanal’dan maç sonu tepki dolu açıklama: ‘Ceza sahası içinde olsaydı…’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 yenildikleri Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Ortada geçen ve üstünlük kurabileceğimiz bir maç oldu. Kendi meslek kariyerimde kendi takımımı konuşmak üzere hep prensip edindim. Şu anda da bunu yapmak istiyorum. Birçok pozisyonu tartışıp hakeme bağlamak prensibim değil” ifadelerini kullandı.

Ancak maç içindeki kararlara bakılması gerektiğini söyleyen Yanal, “Ama lütfen Fenerbahçe’nin geçmiş olduğu yoldaki sıkıntıların, stresin bağlantısını çözerek bakın. Bu bağlantıdan bakmayın. Ekici’yi oyundan almak zorunda kaldık, faul bile verilmedi. Frey’in normal mücadele içinde kart var. Soldado’nun pozisyonu ceza sahası içinde olsaydı penaltı mıydı? Bunlara bir bakalım” dedi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: `İnsanın ağır şeyler söylemesi geliyor` Süper Lig`in 21. haftasında Kayserispor`a 1-0 yenilen Fenerbahçe`de başkan vekili Semih Özsoy maç sonunda açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına açıklamalar yapan Özsoy, `Karışık ve hakem kararlarının etkili olduğu bir maç diyebilirim` dedi. İlgili Haberi Oku

“MAALESEF FUTBOL KONUŞAMAYACAĞIZ”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, maçta öne çıkan ve konuşulan etkenin oyundan çok hakem kararları olacağını belirtti.

Futbol konuşan bir teknik adam olarak bugün futbol dışı bir açıklama yaptığı için üzgün olduğunu dile getiren Yanal, “Maalesef futbol konuşamayacağız. Soldado gündem olacak. Mehmet Ekici bileğine basılan pozisyondan sonra ikinci yarı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ben bugüne kadar hep futbolu konuştum, iş yaşamımda devamlı futboldan bahsettim. Bugün de futboldan çok bahsetmek istiyorum ama futbolun dışındaki faktörler maalesef bizi çok etkiledi.” diye konuştu.

“BAZEN OYUNCUYU ANLAMAK GEREKİR”

VAR uygulamasının hakemler için büyük kolaylık sağlamasına rağmen pozisyonların iyi süzülemediğini savunan Yanal, şöyle devam etti:

“Maç kazanırsınız maç kaybedersiniz, zaman zaman iyi zaman zaman kötü oynarsınız. İki takımın ortaya koyduğu mücadelede ortamın gerilmesi futbolun doğal sonucudur. Artık VAR’dan sonra hakemler açısından pozisyonları kolaylıkla süzüp içerisinden çıkılmasını kolaylaştırıcı bir çok etken olmasına rağmen bunu maalesef değerlendiremez olduk. Türkiye’de futbol, futbol dışı tartışmalarıyla gündemde tutuluyor. Ben de bu gündemin içerisine girdiğim için üzgünüm. Soldado’nun pozisyonu ceza sahası içerisinde olsa faul verilip penaltı verilebilir miydi? Topa dokunan Soldado, kartı gören Soldado. Arkasından itiraz etti etmedi tartışılır. Bazen oyuncuyu anlamak da gerekir. Bakalım eşitlik ilkesi nereye kadar devam edecek. Umarım bundan sonra Türkiye’de sadece futbol konuşulur. Biz önemli bir camiayız, kazanmaktan çok daha önemli hedefleri olan bir takımız.”