Ersun Yanal ve Hikmet Karaman birbirine selam vermedi!

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Kayserispor-Fenerbahçe maçı ile başlarken karşılaşma öncesinde Hikmet Karaman ile Ersun Yanal arasında soğuk rüzgarlar esti.

2016-17 sezonun son haftasında Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, Bursaspor’a yenilmiş ve Hikmet Karaman’ın yönettiği Çaykur Rizespor bu sonuç nedeniyle küme düşmüştü.

Hikmet Karaman da o maç sonrası yaptığı açıklamada, Ersun Yanal’dan ‘Malum şahıs’ diye bahsederken “Bu şehir bugünü unutmaz. Trabzonspor camiası ve taraftarı ile alıp veremediğim yok. Benim o sözü söyledim tek bir kişi var” ifadelerini kullanmıştı.

Karaman daha sonra bu açıklaması için “O söz bana ait değil, Rizespor’un o dönemki başkanı benimle özel görüştü ve o sözü söylememi istedi. Ben de sözün nereye varacağını bilemeden söyledim.” demişti.

Yıllar önce yaşanan bu gerilimin ardından Süper Lig’in 21. haftasında oynanan maçta karşı karşıya gelen ikili, maç öncesi yapılan seremoninin ardından birbirine selam vermedi.

Ali Koç`tan Mehmet Ali Erbil`e sürpriz telefon! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Ali Erbil`e moral telefonu açtı. Ünlü sanatçının doğum günü, Kayseri Fenerbahçeliler Derneği ve Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte kutlandı İlgili Haberi Oku