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CANLI YAYIN: Fenerbahçe Beko Panathinaikos canlı izle! Euroleague’de kritik basket maçı
Euroleague

CANLI YAYIN: Fenerbahçe Beko Panathinaikos canlı izle! Euroleague’de kritik basket maçı

Fenerbahçe Panathinaikos karşısına çıkıyor. Euroleague'de oynadığı 21 maçta 18 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe başarılı performansını Panathinaikos karşısında da devam ettirmek istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde Fenerbahçe Panathinaikos canlı izle bağlantısı bulunuyor.

8 Şubat 2019 19:42

Euroleague 21. haftada Fenerbahçe Panathinaikos takımını konuk ediyor. Euroleague’de bu sadece 3 yenilgi alan Fenerbahçe Beko Panathinaikos karşısında da galibiyet elde ederek liderlik pozisyonunu korumak istiyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın Çek oyuncusu Jan Vesely, sağ dizinden menisküs operasyonu sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek. Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 21. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u konuk edecek. 8 Şubat Cuma günü saat 20.45’de oynanacak olan mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 19:42 | 8 Şubat 2019
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Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
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Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
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Ankaragücü
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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