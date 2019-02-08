CANLI YAYIN: Fenerbahçe Beko Panathinaikos canlı izle! Euroleague’de kritik basket maçı

Euroleague 21. haftada Fenerbahçe Panathinaikos takımını konuk ediyor. Euroleague’de bu sadece 3 yenilgi alan Fenerbahçe Beko Panathinaikos karşısında da galibiyet elde ederek liderlik pozisyonunu korumak istiyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın Çek oyuncusu Jan Vesely, sağ dizinden menisküs operasyonu sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek. Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 21. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u konuk edecek. 8 Şubat Cuma günü saat 20.45’de oynanacak olan mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.