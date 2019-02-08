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Beşiktaş’ta Kagawa etkisi!
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Kagawa etkisi!

Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti. İkili Kagawa transferinin öneminden bahsetti.

8 Şubat 2019 17:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park´taki makamında Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki´yi ağırladı.

Orman, Nishimaki´nin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye ve Japonya dost iki ülke. Bizim de Japonya ile kulüp olarak çok ilişkilerimiz var. Beraber çalıştığımız ortaklarımız var. Bu yaz Futbol Takımımız Japonya´ya maç yapmaya gidecek. Planlarımız içerisinde var. Kagawa´nın takımımıza gelmesi çok büyük bir heyecan yarattı. Futbol toplumları birbirine yaklaştıran çok önemli bir araç. Bu sayede bir taraftar daha kazandık. Hisao Nishimaki´yi bugün Beşiktaşlı yaptık.”

Shinji Kagawa´nın Beşiktaş’a transfer olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkonsolos Nishimaki, “Türk halkını çok seviyoruz. Kagawa´nın Beşiktaş´a gelmesinden büyük mutluluk duyduk. Bu transferle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Orman, Nishimaki´ye adının yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ederken, Nishimaki de Orman´a üzerinde Japon geleneksel işlemelerinin yer aldığı bir takvim hediye etti.

Son güncelleme 17:00 | 8 Şubat 2019
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