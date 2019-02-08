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Aydınspor 1923 futbolcusu Aykut Karaman’dan şok iddia: ‘Darp edildim’
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Aydınspor 1923 futbolcusu Aykut Karaman’dan şok iddia: ‘Darp edildim’

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Aydınspor 1923 forması giyen Aykut Karaman, alacakları nedeniyle ayrılma kararı aldığı kulübün başkanı Hüsamettin Artan ve yanındakiler tarafından tartaklandığını iddia etti.

8 Şubat 2019 17:38

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Aydınspor 1923’ün futbolcusu Aykut Karaman’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım futbol kamuoyunu sarstı.

Bir süredir alacaklarını temin edemediği için 4 arkadaşıyla birlikte kulüpten ayrılma kararı alan Aykut Karaman, otogara gittiği sırada kulüp başkanı Hüsamettin Artan tarafından alınkonularak kulp tesislerinde darp edildiğini iddia etti.

İşte Aykut Karaman’ın konuyla ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşım;

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Aykut Karaman (@aaykutkaramann)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son yıllarda oldukça başarısız günler geçiren Aydınspor 1923, üst üste üç sezon küme düşerek amatör lige kadar düştü.

BAL 7. Grup’ta mücadele eden Aydınspor 1923, 14 takımın bulunduğu grupta 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligder Bucak Belediye Oğuzhanspor’un 38 puanı bulunurken son sıradaki Ortaca Belediyespor ise 8 puana sahip.

Son güncelleme 18:00 | 8 Şubat 2019
aydınspor 1923 Aykut Karaman Bölgesel Amatör Lig (
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