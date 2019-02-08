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Alper Ulusoy’un kararı taraftarları isyan ettirdi: ‘Mehmet Ekici ölmediği için…’
Kayserispor

Alper Ulusoy’un kararı taraftarları isyan ettirdi: ‘Mehmet Ekici ölmediği için…’

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy'un, Mehmet Ekici'ye yapılan faul sonrasında VAR kontrolünde bulunmaması Fenerbahçeli taraftaları çileden çıkardı.

8 Şubat 2019 21:31

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelirken Mehmet Ekici’ye yapılan harekete faul bile çalınmaması sarı lacivertli taraftarların tepkisini topladı.

Gergin bir atmosferde geçen maçın 41. dakikasında kayarak topu almak isteyen Mehmet Ekici, Kayserisporlu Şamil Cinaz’ın ayak bileğine basması sonucunda sakatlık geçirdi.

Tecrübeli futbolcu tedavisi tamamlandıktan sonra oyuna devam ederken ‘VAR’ kontrolü yapmayan hakem Alper Ulusoy, oyunu hava atışı ile devam ettirdi.

İşte Alper Ulusoy’un kararına sosyal medyadaki bazı tepkiler;

08 Şubat 2019 Ersun Yanal ve Hikmet Karaman birbirine selam vermedi! Fenerbahçe Teknik Direktörü ersun Yanal ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman arasındaki soğuk rüzgarlar, 21. haftada oynanan maç öncesinde devam etti. Seremoni sonrasında iki teknik adamın birbiriyle selamlaşmadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:10 | 8 Şubat 2019
Fenerbahçe kayserispor mehmet ekici şamil cinaz
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