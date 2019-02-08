Alper Ulusoy’un kararı taraftarları isyan ettirdi: ‘Mehmet Ekici ölmediği için…’

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelirken Mehmet Ekici’ye yapılan harekete faul bile çalınmaması sarı lacivertli taraftarların tepkisini topladı.

Gergin bir atmosferde geçen maçın 41. dakikasında kayarak topu almak isteyen Mehmet Ekici, Kayserisporlu Şamil Cinaz’ın ayak bileğine basması sonucunda sakatlık geçirdi.

Tecrübeli futbolcu tedavisi tamamlandıktan sonra oyuna devam ederken ‘VAR’ kontrolü yapmayan hakem Alper Ulusoy, oyunu hava atışı ile devam ettirdi.

İşte Alper Ulusoy’un kararına sosyal medyadaki bazı tepkiler;

Mehmet Ekici'nin ayağı kopmadığı için Şamil sarı kart görmedi. — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) 8 Şubat 2019

Bakalim Samil Cinaz'in Mehmet Ekici'ye yaptigi faul sonrasi VAR'a gidilecek mi? Ama merak etmesin, kirmizi cikarsa cezasi 1 maca inecektir. — Alper Aslan (@aslanalper01) 8 Şubat 2019

Mehmet Ekici’ye yapılan faulde ya VAR bozuktu yada VAR hakemleri yerinde yoktu, devreye girmediğine göre başka bir açıklaması olamaz! — Muharrem Öztürk (@ozzionline) 8 Şubat 2019

Mehmet Ekici'ye yapılan faulde kart gösterilmeme nedenini anlatabilecek biri var mı? Bir de Tolgay'ın yaptığı bir faulde oyunun devam ettirilmesi… Alper Ulusoy Kayseri'de mi gerçekten? — Erkut Öztürk (@ErkutOzturk) 8 Şubat 2019

“Kayserispor – Fenerbahçe” Hakemler yine çalışıyor. Adam Mehmet Ekici'nin bileğine bastı adam VAR a bile gitmedi. — Ahmet Yürek (@ahmetyurek) 8 Şubat 2019

Mehmet Ekici Ölmediği İçin Hakem Faul Calmadı.. — Miorobey (@miorobey) 8 Şubat 2019

Ersun Yanal ve Hikmet Karaman birbirine selam vermedi! Fenerbahçe Teknik Direktörü ersun Yanal ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman arasındaki soğuk rüzgarlar, 21. haftada oynanan maç öncesinde devam etti. Seremoni sonrasında iki teknik adamın birbiriyle selamlaşmadı. İlgili Haberi Oku