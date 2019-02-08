Ali Koç’tan Mehmet Ali Erbil’e sürpriz telefon!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kayseri Fenerbahçeliler Derneği ve Şubesinin takımın konakladığı otelde düzenlediği organizasyonda, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, organizasyona başkan vekili Semih Özsoy, genel sekreter Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Fethi Pekin, Ömer Okan, Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Esra Nazlı Ercan ile Kayseri Fenerbahçeliler Derneği ve Şubesi Başkanı Ahmet Ersin Yaşar, üyeler ve taraftarlar katıldı.

Etkinlikte Kayseri'de yapılması planlanan Fenerbahçe Spor Kompleksi de tanıtıldı. Kompleksin yatırımcılarından Ahmet Yıldırım ve Dursun Öztürk de organizasyonda yer aldı. Başkan Ali Koç, iki yatırımcıyı da kürsüye davet ederek, teşekkür etti.

MEHMET ALİ ERBİL’E MORAL TELEFONU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayseri Fenerbahçeliler Derneği ve Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte anlamlı bir davranışta bulundu.

Başkan, bir süredir tedavi gören Fenerbahçeli oyuncu, sunucu, komedyen ve şovmen Mehmet Ali Erbil'i, görüntülü arayarak moral verdi.

Ali Koç ve yöneticiler aynı zamanda 8 Şubat doğum günü olması sebebiyle de Mehmet Ali Erbil'in yeni yaşını kutlarken; etkinliğe katılan üyeler de Erbil için doğum günü şarkıları söylediler.

Başkan Ali Koç, telefon görüşmesinin sonunda Mehmet Ali Erbil'in, bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.