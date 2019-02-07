Süper Lig’den gitti Belçika’yı karıştırdı! Sözleşme feshettiren hareket…

SKOR DIŞ HABERLER / Belçika takımlarından Lokeren’de forma giyen Mujangi kanat oyuncusu Mujangi Bia’nin sözleşmesi flaş bir kararla feshedildi.

Geçtiğimiz sezon başında Sion’dan Akhisarspor’a transfer edilen 29 yaşındaki Kongo asıllı futbolcu, ara transferde ise Kayserispor’a kiralanmıştı.

Ardından kulüpsüz kalan Bia, Belçika takımlarından Lokeren ile sözleşme imzaladı. Ancak geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Konuyla ilgili olarak Lokeren’den ayrıntılı bir açıklama gelmezken ayrılığın gerekçesi “Zorunlu nedenler” olarak duyuruldu.

Kamuoyunda futbolcunun antrenmanlara geç gelmesinden dolayı böyle bir karar alındığı düşünülürken Hollanda basının olay yaratan bir iddiayı ortaya attı.

Kortrijk ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11’de olmadığını gören Bia’nın ısınmalarda oldukça isteksiz olduğu ve taktikleri bile dinlemediği öğrenildi. Maç sonunda sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılan Lokeren’de Bia forma giyme şansı bulamayınca adeta çılgına döndü.

Teknik direktörün yardımcısı ile girdiği sözlü tartışmanın ardından soyunma odasındaki sandalyeyi kahve makinesine fırtlatması oyuncunun kulüpten kovulmasına neden oldu.

Bia’ya kovulduğu e-posta yoluyla bildirildi. Belçika 1. Lig’inde mücadele eden Lokeren, 24 hafta sonunda 14 puanla son sırada yer alıyor.