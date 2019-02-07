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Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın perdesi açılıyor
Futbol

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe yarın Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

7 Şubat 2019 10:55

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın perdesi yarın Kayseri’de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 21. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

9 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

10 Şubat Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

11 Şubat Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)

Son güncelleme 10:55 | 7 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Yarın - 20:30
-
Fenerbahçe
Istanbul Basaksehir
09/02/2019 - 16:00
-
BB Erzurumspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
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