SON DAKİKA | UEFA başkanlığına yeniden Ceferin seçildi

İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen 43. Olağan UEFA Kongresi’nde başkanlık seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen oylama sonucunda mevcut başkan Aleksander Ceferin tekrar başkanlığa seçildi. UEFA’da ikinci dönemini yaşayacak olan Ceferin, 2019-2023 yılları arasında da görev yapacak. Aleksander Ceferin 2016 yılında yapılan seçimde başkan olmuştu.

51 yaşındaki futbol adamı, UEFA’daki görevinden önce Slovenya Futbol Federasyonu Başkanlığı’nı yürütüyordu. Ayrıca 2011-2016 yılları arasında UEFA Hukuk Komitesi Başkan Vekili ve FIFA Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

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