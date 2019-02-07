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SON DAKİKA | UEFA başkanlığına yeniden Ceferin seçildi
Uefa

SON DAKİKA | UEFA başkanlığına yeniden Ceferin seçildi

Son dakika... Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

7 Şubat 2019 14:13

İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen 43. Olağan UEFA Kongresi’nde başkanlık seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen oylama sonucunda mevcut başkan Aleksander Ceferin tekrar başkanlığa seçildi. UEFA’da ikinci dönemini yaşayacak olan Ceferin, 2019-2023 yılları arasında da görev yapacak. Aleksander Ceferin 2016 yılında yapılan seçimde başkan olmuştu.

51 yaşındaki futbol adamı, UEFA’daki görevinden önce Slovenya Futbol Federasyonu Başkanlığı’nı yürütüyordu. Ayrıca 2011-2016 yılları arasında UEFA Hukuk Komitesi Başkan Vekili ve FIFA Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

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Son güncelleme 14:35 | 7 Şubat 2019
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