Son dakika! Gaziantepspor bir alt lige düşürüldü!

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve ligde kalan maçlarına çıkmama kararı alan TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmadığı için bir alt lige düşürüldü.

Konuyla ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı;

“Bilindiği üzere Kulübümüz geçmiş yönetimlerin bırakmış olduğu ağır borç yükü nedeni ile FIFA tarafından yabancı Futbolcu ve Takımlarına yapılmayan ödemelerden dolayı çok sayıda eksi puan cezası ve son olarak bir alt lige düşürülme cezası almıştır.

Gaziantepspor'umuz 50 Yıllık tarihi ile Gaziantep Şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında hiçbir şaibeli olaylara karışmadan onurlu bir şekilde temsil etmiştir. Ancak gelinen noktada takımımızın bu durumunda maçlara çıkması ağır yenilgiler ile Gaziantepspor isminin ve armasının ayaklar altına alınacağı bir durum yaratmaktadır. Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına Kulübümüz TFF 2.Lig Beyaz grup kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır.

Tüm sporseverlerin ve taraftarlarımızın bilmesini isteriz ki; Lig'den çekilme kararı Kulübümüzün kapatılacağı bir karar kesinlikle değildir. Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir proje ile yapılanmaya giderek, Gaziantepspor'umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”

TFF DE AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) yapılan açıklamada, “Gaziantepspor Kulübünün, 3.2.2019’daki Gaziantepspor-Niğde Anadolu Futbol TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında (20. hafta), müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca 0-3 hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takıma müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi.

Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta İnegölspor ile yapması planlanan 19. hafta mücadelesine de çıkmamıştı.