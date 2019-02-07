Sinan Gümüş bacağını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Hatayspor’u 2-0 yendi.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2’nci dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Hatayspor’un file bekçisi Ömer Alıcı, 39’uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dün sabah saatlerinde babası Talat Terim’in vefat ettiği haberini alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor mücadelesinde takımının başında yer alamadı. Deneyimli teknik adamın yokluğunda takımın başında Hasan Şaş ve Levent Şahin görev yaptı.

Mücadelenin ardından Galatasaray’ın yıldız ismi Sinan Gümüş sosyal medya hesabından “Ucuz atlattım” mesajıyla ayağının fotoğrafını paylaştı. Bu gönderi kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım…

Fatih Terim`in kızı Merve Terim`den sosyal medyadan TFF`ye ağır tepki: `Alçalabileceğinizi düşünemedik` Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`in kızı Merve Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla TFF`nin taziye mesajına tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

İlhan Palut: `Luyinduma`nın pozisyonu yüzde 100 kırmızı kart` Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut karşılaşmanın ardından konuştu. 2-0'lık sonucun ardından turu geçmenin zor olduğunu söyleyen Palut, Luyindama'nın pozisyonunun ise yüzde 100 kırmızı kart olduğunu ifade etti. İlgili Haberi Oku