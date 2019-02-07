Sergen Yalçın’dan Ozan Tufan açıklaması: ‘Futbolcu olduğuna…’

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe’den kiralık olarak transfer ettikleri Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, ara transferde kadroya katılan oyuncuların birçoğunun hazır olmadığını ve takıma adapte etmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Öte yandan Fenerbahçe’de uzun süre kadro dışı kaldıktan sonra ara transferde Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan’ın durumunu değerlendiren Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

“Ozan Tufan’ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydan beri maç oynamamış, çok dışarıda kalmış bir oyuncu. Oyuna adapte etmeye çalışıyoruz en önemli tarafı o. Ozan’ı biraz da futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz. Dışarıda çok uzun süre geçirdi”

Sergen Yalçın: “Ozan Tufan’ı, futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz..”pic.twitter.com/T2EjDdylvW — Fırat Günayer (@firatgunayer) 7 Şubat 2019

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