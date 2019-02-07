Sadık Çiftpınar’ı sakatlayan Cameron Jerome’un cezası Fenerbahçe taraftarını isyan ettirdi

Fenerbahçe’nin ara transferde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar’ın Göztepe maçında sakatlanmasına yol açan faulu yapan ve kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Cameron Jerome’un cezası açıklandı.

PFDK, Göztepe’nin yıldız futbolcusuna 2 maç men cezası verirken bu karar Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Jerome’un arkadan bileğine bastığı pozisyon sonrasında acı içinde yerde kalan Sadık Çiftpınar maça devam edememiş ve yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

İşte Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada ki tepkileri;

PFDK’nın Göztepeli Jerome’un Sadık’a yaptığı insanlık dışı faule verdiği sadece 2 maçlık ceza, Fenerbahçeli futbolculara yapılacak sakatlamaya yönelik hareketleri teşvik etmek amaçlıdır.

Fenerbahçe ırkçılığı öyle ete kemiğe büründü ki tıp literatürüne girecek hale geldi artık pic.twitter.com/OqFsQ6bM6A

Skrtel dirsek attı diye 3 maç ceza veren kurum Jerome için 2 maç ceza vermiş pic.twitter.com/9szbEjH6hC

Vermeyin oglum ceza falan, ne var ki burada. Jerome haftaya oynasin bence… 2 mac ceza da neymis bu harekete https://t.co/6HjODZ6UqF

— serkan (@serkanmetee) 7 Şubat 2019