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Sadık Çiftpınar’ı sakatlayan Cameron Jerome’un cezası Fenerbahçe taraftarını isyan ettirdi
Göztepe

Sadık Çiftpınar’ı sakatlayan Cameron Jerome’un cezası Fenerbahçe taraftarını isyan ettirdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Göztepe maçında sarı lacivertli savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Cameron Jerome'un iki maç ceza aldığını açıkladı. Karar Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

7 Şubat 2019 17:39

Fenerbahçe’nin ara transferde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar’ın Göztepe maçında sakatlanmasına yol açan faulu yapan ve kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Cameron Jerome’un cezası açıklandı.

PFDK, Göztepe’nin yıldız futbolcusuna 2 maç men cezası verirken bu karar Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Jerome’un arkadan bileğine bastığı pozisyon sonrasında acı içinde yerde kalan Sadık Çiftpınar maça devam edememiş ve yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

İşte Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada ki tepkileri;

07 Şubat 2019 Sergen Yalçın`dan Ozan Tufan açıklaması: `Futbolcu olduğuna...` Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor`un teknik direktörü Sergen Yalçın, basın mensuplarına yeni transferleri hakkında bilgi verirken Ozan Tufan için 13 ay futboldan uzak kalmış. Onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:39 | 7 Şubat 2019
Cameron Jerome Fenerbahçe göztepe Sadık Çiftpınar
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