Nehir Geniş taekwondoda üçüncü oldu Avrupa şampiyonası vizesini kaptı!

Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Başkanlık Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele eden 13 yaşındaki Nehir Geniş üçüncü oldu. Belek Turizm Merkezi’ndeki MaritimPine Beach Otel’de 2 gün süren 4. Dünya Başkanlık Taekwondo Şampiyonası’nda, Yıldız kızlar 29 kiloda mücadele eden Nehir Geniş, birinci turda Rus rakibini 9-7, ikinci turda Türk rakibini 15-9 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rus rakibi ile karşılaşan Nehir Geniş, maçtan 20-3 yenik ayrılarak üçüncü sırada yer aldı. Geniş, bu sonuçla Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

‘Hedefim altın madalya’

Borsa İst Şirketi MKK’nın sponsor olduğu milli taekwondocu Nehir Geniş, “2018 yılında aynı şampiyonada ikinci olmuştum. Bu turnuvada ise üçüncü oldum. Ülkemi yine Avrupa Şampiyonası’nda temsil edeceğim. Bu kez hedefim altın madalya olacak” dedi.

Geniş’in antrenörü Erdal Erdoğan ise, “Buradaki amacımız sporcumun ilk üçe girmesiydi. İkinci amacımız bu yıl yapılacak Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda milli formayı giymekti. Hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki amacımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak” diye konuştu. Sadık Çiftpınar`ı sakatlayan Cameron Jerome`un cezası Fenerbahçe taraftarını isyan ettirdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Göztepe maçında sarı lacivertli savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar`a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Cameron Jerome`un iki maç ceza aldığını açıkladı. Karar Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku