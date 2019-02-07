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MKE Ankaragücü’nden hakem açıklaması: ‘Daha dikkatli ve adil…’
MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü’nden hakem açıklaması: ‘Daha dikkatli ve adil…’

MKE Ankaragücü'nden hakem açıklaması. Kulübün açıklamasında, "Seyircimiz önünde oynayacağımız kritik Kasımpaşa mücadelesinde, maçın hakemi Suat Arslanboğa ve yardımcılarına güveniyor, daha dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceklerini umuyor ve bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

7 Şubat 2019 21:50

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçına atanan hakem Suat Arslanboğa’nın dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceğini umduklarını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 11 Şubat Pazartesi günü Eryaman Stadı’nda oynayacakları Kasımpaşa maçını, hakem Suat Arslanboğa’nın yöneteceği hatırlatılarak, “Takımımızın Süper Lig’de oynadığı son iki maçta (Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor) Video Yardımcı Hakem uygulamasının başında yer alan Suat Arslanboğa, bu maçlarda ve bu maçların öncesinde aleyhimize verdiği hatalı kararlarla skorun değişmesine net bir şekilde etki etmiştir.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız kritik Kasımpaşa mücadelesinde, maçın hakemi Suat Arslanboğa ve yardımcılarına güveniyor, daha dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceklerini umuyor ve bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. 07 Şubat 2019 Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: `Psikolojik destek bizi güçlendirdi` Spor Toto Süper Lig`de üçte üç yaparak son sırada başladığı ikinci devrede kendini tehlike hattının üstüne atan Çaykur Rizespor`da Teknik Direktör Okan Buruk, hafta sonu oynayacakları Antalyaspor maçı için İç sahada çok zorlu bir maç bizi bekliyor ifadesini kullandı. Buruk, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Camianın bizim yanımızda olması, psikolojik anlamda bizi güçlendirdi dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:50 | 7 Şubat 2019
MKE Ankaragücü spor toto süper lig Suat Arslanboğa
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