MAÇ SONUCU | Everton 0-2 Manchester City

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Everton ile karşılaşan Manchester City, ilk yarının ve ikinci yarının uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-0 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İlk yarının uzatma anlarında David Silva’nın ortasına iyi yükselen Aymeric Laporte topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda iki ekip de yakaladıkları fırsatları gole çeviremezken son sözü 90+7’de Gabriel Jesus söyledi. Oyuna sonradan giren Brezilyalı forvetin golüyle Manchester City karşılaşmayı 2-0 galibiyetle tamamladı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun 80. dakikada Theo Walcott’un yerine dahil oldu. Bu sonucun ardından Manchester City maç fazlasıyla 62 puanla liderliğe yükselirken Everton 33 puanda kaldı.

Manchester City ligde bir sonraki maçında Chelsea’yi konuk ederken Everton deplasmanda Watford ile karşı karşıya gelecek.