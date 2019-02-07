MAÇ SONUCU | Barcelona 1-1 Real Madrid | İspanya Kral Kupası Yarı Final

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya Kral Kupası Yarı Final ilk maçında Real Madrid ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

Camp Nou’da oynanan mücadeleye golle başlayan Real Madrid 6. dakikada Lucas Vazquez’in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken Barcelona 57. dakikada Malcom’un golüyle durumu 1-1’e getirdi. İki futbolcu da El Clasico tarihinde ilk gollerini atarken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle maça yedek kulübesinde başlayan Lionel Messi, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

İki ekip 27 Şubat tarihinde Santiago Bernabeu’da rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

MAÇ SONUCU | Everton 0-2 Manchester City İngiltere Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Everton`a konuk olan Manchester City, zorlu deplasmandan 2-0`lık galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İlgili Haberi Oku