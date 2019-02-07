Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in vefat eden babası Talat Terim’in (93) cenazesi, Adana Asri Mezarlık Camii’ne götürüldü.

Adana Asri Mezarlık Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınırken, Talat Terim’in naaşı defnedilmek üzere Adana Asri Mezarlığı’na götürülüyor.

Tecrübeli teknik adam, annesi Nuriye Terim’i teselli etti.

TFF Başkanı Demirören de cenazeye katıldı

Adana Asri Mezarlık Camii’ndeki cenaze törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı.

Çok sayıda kişi çelenk gönderdi

Terim’in cenazesine çok sayıda kişi çelenk gönderdi. Çelenk gönderenler arasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sanatçı İbrahim Tatlıses, teknik direktörler Mustafa Denizli ve Bülent Uygun da bulundu.

Hamzaoğlu: Talat amcaya ne mutlu ki böyle bir evlat yetiştirdi

Cenaze törenine katılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, “Talat amcaya ne mutlu ki böyle bir evlat yetiştirdi. Allah gani gani rahmet eylesin” açıklamasını yaptı.