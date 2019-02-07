FIBA Kadınlar Euroleague | Hatay Büyükşehir Belediyespor 50-78 Fenerbahçe

FIBA Kadınlar Euroleauge’de B Grubu’nda mücadele eden iki temsilcimiz Hatay BŞB ve Fenerbahçe, 12. hafta maçında Hatay’da bir araya geldi. Konuk ekip Fenerbahçe parkeden 78-50’lik skorla galip ayrıldı.

Salon: Antakya

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Paulina Gajdosz (Polonya), Aleksander Pavlov (Makedonya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 8, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu, Williams 11, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 13, Merve Aydın 16

Fenerbahçe: Ayşe Cora, Birsel Vardarlı Demirmen, Vaughn 12, Plum 15, Tuğçe Canıtez 4, Sottana 4, Özge Yavaş 2, Zandalasini 12, Hartley 11, Esra Ural Topuz 4, Stokes 14

1. Periyot: 12-27

Devre: 31-41

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