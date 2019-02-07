Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den sosyal medyadan TFF’ye ağır tepki: ‘Alçalabileceğinizi düşünemedik’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Merve Terim, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan taziye mesajına sert tepki gösterdi.

Fatih Terim’in babası Talat Terim, sabah saatlerinde hayatını kaybederken spor kamuoyundan başsağlığı mesajları yağdı.

Federasyonun Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda linkli olarak sadece “Fatih Terim’in babası Talat Terim vefat etti” yazması ve başsağlığı ifadesinin yer almaması sarı kırmızılı taraftarların tepkisini topladı.

TFF gelen tepkiler üzerine ikinci bir tweet atarak Talat Terim için başsağlığı diledi.

TFF’nin tartışmalara yol açan tweet’i;

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz. — TFF (@TFF_Org) 6 Şubat 2019

Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF’nin paylaşımını alıntı yapan Fatih Terim’in kızı Merve Terim, “Bu kurumu yönetmeyi beceremediğiniz zaten hepimiz tarafından aşikar, ancak size emek vermiş,nice başarılar kazandırmış, herşeyin ötesinde acılı bir evlat için şunu yapacak kadar “alçalabileceğinizi” düşünemedik. Acının “kimliği” olmaz, size Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

İşte Terim’in olay yaratan tepkisi;

Bu vesileyle bu süreçte yanımızda olan arayan, soran ve üzüntümüzü bizimle paylaşan herkese sonsuz sevgilerimi iletiyor ve yürekten teşekkür ediyorum. Nurlar içinde yat Tonton dedem, seni çok özleyeceğim — Merve Terim Çetin (@mrmrscetin) 6 Şubat 2019

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