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Emiliano Sala’nın uçağındaki cesede ulaşıldı!
Dünyadan Futbol

Emiliano Sala’nın uçağındaki cesede ulaşıldı!

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçağın enkazında bulunan cesede ulaşıldığı açıklandı.

7 Şubat 2019 07:36

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın da içinde olduğu uçağın enkazındaki ceset denizden çıkarıldı.

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, cesedin çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların “mümkün olduğunca insan onuruna en uygun şekilde” yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ailelerin gelişmeye ilişkin bilgilendirildiği ve cesedin Isle of Portland’a götürüldüğü belirtildi. Ancak açıklamada cesedin Emiliano Sala mı yoksa pilot David Ibbotson’a mı ait olduğuna dair bilgiye verilmedi.

Fransa’nın Nantes kentinden Galler’in başkenti Cardiff’e 22 Ocak’ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti. 3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

07 Şubat 2019 Fransız ekibi Nantes, Cardiff City`den Emiliano Sala`nın bonservisini bedelini istedi Fransız takımı Nantes, Cardiff City`ye transferi için yolculuğa çıktığı sırada uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala`nın bonservis bedelini talep etti. Cardiff City yetkilileri ise, Sala ve pilotun cesetlerinin araması devam ederken yapılan bu isteğin şaşkınlıkla karşılandığını belirtti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:36 | 7 Şubat 2019
Cesed Emiliano Sala kaza uçak
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