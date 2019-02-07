Damien Comolli’nin sezon başındaki transferleri fiyasko oldu

Milliyet gazetesinin haberine göre, sezon başı Fenerbahçe’de büyük umutlarla sportif direktörlük koltuğuna oturtulan Damien Comolli ‘transfer sihirbazı’ olarak lanse edilmişti.Fransız futbol adamı tam 11 ismi takıma dahil ederken, zaten ekonomik krizde olan Fenerbahçe yıllık 200 milyon lira yükün altına girmişti. Ancak Comolli’nin aldığı futbolcular büyük hayal kırıklığı yarattı.

8 MAÇ CEZA ALDI, YEDEK KALDI

Slimani devre arasında takımdan gönderilmek istenirken, kulüp bulamadığı için mecburen kaldı. Reyes kötü performansı sonrası Leganes’e kiralandı. Jailson önce 8 maç ceza aldı, sonra da yedek kaldı.

BENZİA LİG KADROSUNDA YOK

Ayew sürekli 11’de oynamasına rağmen bekleneni bir türlü veremedi. Benzia gözden çabuk düştü, lig kadrosundan bile çıkartıldı. Harun hatalı goller yedi. Formayı da affedilen Volkan’a kaptırdı.

FUTBOLCULUĞU BİLE TARTIŞILIYOR

Frey’in futbolculuğu bile tartışma konusu oldu. Tolga sakatlıktan dolayı forma yüzü göremedi. Genç isimlerden Barış, Malatya’ya kiralanırken, Berke ve Ferdi ise 1 kupa maçında oynayabildi.

Slimani: Gönderilmeye çalışıldı. Takım bulamayınca mecburen kaldı.

Benzia: Süper Lig kadrosundan çıkarıldı.

Harun: Formasını Volkan’a kaptırdı, ardından da sakatlık yaşadı.

Jailson: Topal’ın arkasında yedek kaldı.

Ayew: Çok eleştiri alıyor. Formayı Moses’a kaptırması an meselesi.

Frey: Şu anda sakatlığı var. Zaten futbolculuğu bile tartışma konusu.

Tolga: Sezon başından beri sakat.

Berke: Sadece 1 kupa maçında oynadı

Barış: Yeni Malatyaspor’a kiralandı.

Ferdi: Sadece 1 kupa maçında oynadı..

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