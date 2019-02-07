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Benfica Portekiz Kupası’nda avantaj yakaladı
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Benfica Portekiz Kupası’nda avantaj yakaladı

Portekiz Kupası yarı final ilk maçında Benfica sahasında Sporting Lizbon'u 2-1 yendi.

7 Şubat 2019 08:55

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray’ın rakibi olan Benfica, Portekiz Kupası yarı final ilk maçında Sporting Lizbon’u 2-1 yendi.

Kupanın ilk maçını sahasında oynayan Benfica, 16. dakikada Gabriel Appelt Pires’in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 64. dakikada Sporting Lizbon’dan Tiago Llori’nin kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkardı.

Sporting Lizbon 82. dakikada Bruno Fernandes’in golüyle karşılık verdi. Karşılaşmanın son dakikalarında skor değişmeyince Benfica, Sporting Lizbon’u 2-1 yenerek rövanş için avantaj elde etti.

Bu arada Benfica’nın Brezilyalı defans oyuncusu Jardel Nivaldo Vieira ise karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Yarı finalin rövanşı 3 Nisan’da oynanacak.

Öte yandan 3 gün arayla ikinci kez oynanan Lizbon derbisinde rakibine karşı art arda galibiyet alan Benfica taraftarlarını sevindirdi.

Benfica, ligin 20. haftasında 3 Şubat’da karşılaştığı Sporting Lizbon’u deplasmanda 4-2 yenmişti.

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Son güncelleme 08:55 | 7 Şubat 2019
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