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Akhisarspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası

Akhisarspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Akhisarspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İki takım yarı final için kıyasıya rekabet edecek. Çeyrek final son buluyor. Futbolseverler Akhisarspor Kasımpaşa maçı ile ilgili ayrıntılı bilgileri edinmek istiyor. Peki Akhisarspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

7 Şubat 2019 19:51

Akhisarspor Kasımpaşa bu akşam Spor Toto Akhisar Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç saati ve maçın yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor, Menemen Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.Akhisarspor ise Fatih Karagümrük ve İstikbal Mobilya Kayserispor’u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Şimdi iki takım da yarı finale yükselmek istiyor.

AKHİSARSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Akhisarspor Kasımpaşa maçı bu akşam 20.30’da başlayacak, maç A2 TV’de yayınlanacak.

AKHİSAR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor, Menemen Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ligde ikinci yarıya kötü başlayarak üst üste 3 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, Manisa temsilcisi karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren yer alan son şampiyon Akhisarspor ise Fatih Karagümrük ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sezon iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı.

Son güncelleme 19:51 | 7 Şubat 2019
Akhisarspor Hangi kanalda Kasımpaşa saat kaçta Ziraat Türkiye Kupası
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