Akhisarspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Akhisarspor Kasımpaşa bu akşam Spor Toto Akhisar Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç saati ve maçın yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor, Menemen Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.Akhisarspor ise Fatih Karagümrük ve İstikbal Mobilya Kayserispor’u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Şimdi iki takım da yarı finale yükselmek istiyor.

AKHİSARSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Akhisarspor Kasımpaşa maçı bu akşam 20.30’da başlayacak, maç A2 TV’de yayınlanacak.

AKHİSAR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor, Menemen Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ligde ikinci yarıya kötü başlayarak üst üste 3 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, Manisa temsilcisi karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren yer alan son şampiyon Akhisarspor ise Fatih Karagümrük ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sezon iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı.