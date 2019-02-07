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Akhisarspor Kasımpaşa maçı canlı izle (İkinci yarı oynanıyor) | Akhisarspor 1-0 Kasımpaşa
Ziraat Türkiye Kupası

Akhisarspor Kasımpaşa maçı canlı izle (İkinci yarı oynanıyor) | Akhisarspor 1-0 Kasımpaşa

Akhisarspor Kasımpaşa maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Rövanş öncesi, avantaj elde etmek isteyen iki ekibi bir araya getiren mücadelenin canlı anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Haberimizde maçın canlı izle bağlantısını da bulabilirsiniz. 41'de Cikalleshi'nin golüyle ev sahibi Akhisarspor 1-0 önde. İkinci yarı oynanıyor.

7 Şubat 2019 20:44

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçında kupanın son şampiyonu Akhisarspor, ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kupada yoluna devam etmek isterken taraflar 26-27 veya 28 Şubat’ta Kasımpaşa’nın ev sahipliğinde oynanacak olan rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da… Ayrıca haberimizde maçın canlı izle linkini de bulabilirsiniz.

AKHİSARSPOR – KASIMPAŞA

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Saat: 20.30

Yayın: a2

AKHİSARSPOR KASIMPAŞA MAÇI A2 CANLI İZLE

Hakem: Serkan Tokat

Akhisarspor: Fatih, Aykut, Sissoko, Lopes, Zeki, Helder Barbosa, Josue, Musa, Regattin, Caner, Cikalleshi

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Kasımpaşa: Ramazan, Veigneau, Ben Youssef, Veysel, Pavelka, Tarkan, Popov, Sadiku, Trezeguet, Perica, Koita

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

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Son güncelleme 21:37 | 7 Şubat 2019
Akhisarspor Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası
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