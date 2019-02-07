Akhisarspor Kasımpaşa maçı canlı izle (İkinci yarı oynanıyor) | Akhisarspor 1-0 Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçında kupanın son şampiyonu Akhisarspor, ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kupada yoluna devam etmek isterken taraflar 26-27 veya 28 Şubat’ta Kasımpaşa’nın ev sahipliğinde oynanacak olan rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da… Ayrıca haberimizde maçın canlı izle linkini de bulabilirsiniz.

AKHİSARSPOR – KASIMPAŞA

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Saat: 20.30

Yayın: a2

AKHİSARSPOR KASIMPAŞA MAÇI A2 CANLI İZLE

Hakem: Serkan Tokat

Akhisarspor: Fatih, Aykut, Sissoko, Lopes, Zeki, Helder Barbosa, Josue, Musa, Regattin, Caner, Cikalleshi

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Kasımpaşa: Ramazan, Veigneau, Ben Youssef, Veysel, Pavelka, Tarkan, Popov, Sadiku, Trezeguet, Perica, Koita

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

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